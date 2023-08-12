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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Фердинанд: «Если бы мне было под 30 лет, я бы определённо уехал в Саудовскую Аравию»

12 Августа 2023 • 13:56 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд признался, что если бы ему сейчас было под 30 лет, он бы согласился на трансфер в Саудовскую Аравию. Напомним, в эту страну в последнее время уехало много звёзд, которые получили огромные зарплаты. Напомним, тот же Криштиану Роналду зарабатывает в «Аль-Насре» 200 миллионов евро в год.

«Если бы мне было около 20 лет, я бы подумал, прежде чем отказываться от варианта с Саудовской Аравией, ведь я бы хотел выиграть трофеи в Европе. Тем не менее, если бы мне было под 30 лет, а у меня в арсенале есть уже много трофеев, я бы определённо согласился переехать в Саудовскую Аравию. Это меняет жизнь», – цитирует Фердинанда Football Tweet.

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Рио Фердинанд
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