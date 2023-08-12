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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Серхио Рамос выбрал себе новый клуб

12 Августа 2023 • 13:11 Комментировать

Звездный защитник Серхио Рамос, который пребывает в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ», определился с новым местом работы.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Руди Галетти, 37-летний испанец принял решение переехать в чемпионат Саудовской Аравии. Рамос дал согласие на трансфер в «Аль-Иттахад», где может воссоединиться к бывшим одноклубником по мадридскому «Реалу» Каримом Бензема. Сторонам осталось согласовать условия контракта.

В прошлом сезоне Серхио выступал за французский «ПСЖ». Защитник провел в Лиге 1 33 матча, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Рамос Аль-Иттихад трансферы футбола - лето 2023
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