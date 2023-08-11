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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду могут арестовать в Саудовской Аравии – известна причина

11 Августа 2023 • 16:08 Комментировать (3)

Форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит арест в Саудовской Аравии. Как сообщает Italy 24 Press News, 38-летнего футболиста могут упрятать за решётку из-за жеста, который он сделал во время празднования гола. Поразив ворота клуба «Аль-Шорта», Роналду перекрестился. В Саудовской Аравии публичная демонстрация жестов, связанных с христианской верой, считается преступлением.

В то же время отмечается, что вероятность ареста Роналду является низкой. Скорее всего, португальца просто предупредят, чтобы в будущем он так не делал.

Напомним, что гол Роналду вывел «Аль-Наср» в финал Кубка арабских чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (3)
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wertygaz
11 Августа 2023 в 17:02
Ну подписывайте тогда только мусульман. Раз законы такие.
Booker
11 Августа 2023 в 16:20
На дыбу его,на дыбу......Или под Дзюбу.....
Alex1972
11 Августа 2023 в 16:20
И крестится, и насилует он - всё на свою голову... Гений .. А-ха-ха-ха ... 😄🤭..
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