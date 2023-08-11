​Роналду могут арестовать в Саудовской Аравии – известна причина

Форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду грозит арест в Саудовской Аравии. Как сообщает Italy 24 Press News, 38-летнего футболиста могут упрятать за решётку из-за жеста, который он сделал во время празднования гола. Поразив ворота клуба «Аль-Шорта», Роналду перекрестился. В Саудовской Аравии публичная демонстрация жестов, связанных с христианской верой, считается преступлением.

В то же время отмечается, что вероятность ареста Роналду является низкой. Скорее всего, португальца просто предупредят, чтобы в будущем он так не делал.

Напомним, что гол Роналду вывел «Аль-Наср» в финал Кубка арабских чемпионов.