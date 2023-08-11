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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Азар получил предложение из Саудовской Аравии

11 Августа 2023 • 11:34 Комментировать

Свободный агент Эден Азар, последним клубом которого был мадридский «Реал», может перебраться на Ближний Восток. Об этом стало известно журналистам AS.

По сообщениям источника, в услугах 32-летнего бельгийского футболиста заинтересован неназванный клуб из чемпионата Саудовской Аравии. Потенциальный работодатель уже сделал предложение полузащитнику.

Помимо саудовского клуба, у Эдена есть варианты продолжения карьеры в МЛС и Бразилии. Ранее стало известно об интересе к Азару со стороны «Ванкувера» и «Ботафого».

Бельгиец последние четыре сезона провел в Мадриде. Он сыграл за «сливочных» 76 матчей, забил семь голов и сделал 12 ассистов.

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Эден Азар трансферы футбола - лето 2023
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