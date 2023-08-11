Экс-вратарь «Милана» Татарушану уехал в Саудовскую Аравию

37-летний румынский голкипер Чиприан Татарушану, который находился в статусе свободного агента после расставания с «Миланом», трудоустроился в чемпионате Саудовской Аравии.

Новым местом работы опытного футболиста стала «Абха». Об этом отрапортовала пресс-служба саудовского клуба. Детали сделки между сторонами не разглашаются.

Чиприан выступал за «Милан» с 2020 года. В Европе вратарь также известен по выступлениям за «Лион», «Нант», «Фиорентину» и несколько румынских клубов.

В составе сборной Румынии голкипер провел 73 поединка, в которых пропустил 69 мячей.