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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Экс-вратарь «Милана» Татарушану уехал в Саудовскую Аравию

11 Августа 2023 • 07:54 Комментировать

37-летний румынский голкипер Чиприан Татарушану, который находился в статусе свободного агента после расставания с «Миланом», трудоустроился в чемпионате Саудовской Аравии.

Новым местом работы опытного футболиста стала «Абха». Об этом отрапортовала пресс-служба саудовского клуба. Детали сделки между сторонами не разглашаются.

Чиприан выступал за «Милан» с 2020 года. В Европе вратарь также известен по выступлениям за «Лион», «Нант», «Фиорентину» и несколько румынских клубов.

В составе сборной Румынии голкипер провел 73 поединка, в которых пропустил 69 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Чиприан Татарушану трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Абха
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