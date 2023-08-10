Мане пошутил, что Фирмино отговаривал его от перехода в «Аль-Наср»

Сенегальский нападающий Садио Мане перебрался в Саудовскую Аравию - так же, как и его бывший партнер по «Ливерпулю» Роберто Фирмино. Мане пошутил, что Фирмино даже уговаривал его отказаться от контракта с «Аль-Насром» и перебраться в «Аль-Иттихад», новый клуб бразильца, но в итоге каждый остался при своих.

- Мы говорили с Роберто, я думаю, что он хотел, чтобы я перебрался в ошибочный клуб! Шучу! Он серьезно предлагал мне присоединиться к «Аль-Иттихаду», но я предпочел «Аль-Наср», - цитирует слова Мане итальянское новостное агентство ITASportPress.

Теперь Мане выступает в одной команде с Криштиану Роналду.