Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Мане пошутил, что Фирмино отговаривал его от перехода в «Аль-Наср»

10 Августа 2023 • 22:37 Комментировать

Сенегальский нападающий Садио Мане перебрался в Саудовскую Аравию - так же, как и его бывший партнер по «Ливерпулю» Роберто Фирмино. Мане пошутил, что Фирмино даже уговаривал его отказаться от контракта с «Аль-Насром» и перебраться в «Аль-Иттихад», новый клуб бразильца, но в итоге каждый остался при своих.

- Мы говорили с Роберто, я думаю, что он хотел, чтобы я перебрался в ошибочный клуб! Шучу! Он серьезно предлагал мне присоединиться к «Аль-Иттихаду», но я предпочел «Аль-Наср», - цитирует слова Мане итальянское новостное агентство ITASportPress.

Теперь Мане выступает в одной команде с Криштиану Роналду. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аль-Наср Аль-Иттихад Роберто Фирмино Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.08.23 в 21:00
Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда
Аль-Хазм Аль-Хазм
1.30 5.10 9.00
Видео
Все матчи
Новости
10 Августа
22:37 · Саудовская Аравия
Мане пошутил, что Фирмино отговаривал его от перехода в «Аль-Наср»
21:31 · Саудовская Аравия
Мане объяснил, почему выбрал Саудовскую Аравию 1
21:15 · Италия. Серия А
Саудовский «Аль-Ахли» подписал защитника «Ромы» официально
13:27 · Англия. Премьер-лига
​«Аль-Ахли» сделал предложение по хавбеку «Ливерпуля»
12:34 · Франция. Лига 1
«Аль-Хиляль» назвал сумму, какую заплатит за Неймара 1
07:35 · Саудовская Аравия
Мане высказался о Криштиану Роналду
01:09 · Испания. Ла Лига
Симеоне рассказал, как отклонил предложение из Саудовской Аравии 1
09 Августа
23:27 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло с высокой вероятностью покинет «Галатасарай», интерес проявляют пять клубов слухи
22:21 · Франция. Лига 1
Окружение Неймара работает над трансфером игрока в «Аль-Хиляль» 1 слухи
21:36 · Испания. Ла Лига
Кесси сменил «Барселону» на «Аль-Ахли» 3 официально
13:56 · Италия. Серия А
​«Аль-Хиляль» может купить звезду в нападение за 200 млн евро
13:47 · Франция. Лига 1
«Аль-Хиляль» готов предложить Неймару большие деньги – названа сумма
13:40 · Испания. Ла Лига
Рюдигер может оказаться в Саудовской Аравии
13:28 · Саудовская Аравия
​Роналду заливался смехом, пытаясь выговорить название бренда в рекламе 1
09:33 · Англия. Премьер-лига
Джеррард назвал своего любимого футболиста
Все новости