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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Мане объяснил, почему выбрал Саудовскую Аравию

10 Августа 2023 • 21:31 Комментировать (1)

Перешедший в саудовский клуб «Аль-Наср» Садио Мане пояснил, почему принял такое решение. По его словам, это было сделано после соответствующих консультаций с семьей. Она одобрила подобный выбор.

- Перед тем, как дать согласие, я посоветовался с семьей. Для нас было важно то, что Саудовская Аравия - мусульманская страна. Поэтому мы легко сделали этот выбор, - цитирует слова Мане The National.

В прошлом сенегальский нападающий выступал за такие клубы, как английские «Саутгемптон» и «Ливерпуль», а также мюнхенская «Бавария». Однако в немецком чемпионате Мане провел лишь один сезон, после чего ушел при не самых приятных обстоятельствах. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Наср Садио Мане
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Комментарии (1)
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Alex1972
10 Августа 2023 в 21:50
Мане, мане - вот причина... Хе .
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