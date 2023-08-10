Мане объяснил, почему выбрал Саудовскую Аравию

Перешедший в саудовский клуб «Аль-Наср» Садио Мане пояснил, почему принял такое решение. По его словам, это было сделано после соответствующих консультаций с семьей. Она одобрила подобный выбор.

- Перед тем, как дать согласие, я посоветовался с семьей. Для нас было важно то, что Саудовская Аравия - мусульманская страна. Поэтому мы легко сделали этот выбор, - цитирует слова Мане The National.

В прошлом сенегальский нападающий выступал за такие клубы, как английские «Саутгемптон» и «Ливерпуль», а также мюнхенская «Бавария». Однако в немецком чемпионате Мане провел лишь один сезон, после чего ушел при не самых приятных обстоятельствах.