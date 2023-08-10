Мане высказался о Криштиану Роналду

Новичок «Аль-Насра» Садио Мане поделился мнением о своем одноклубнике – португальском нападающем Криштиану Роналду.

«Мой переход в «Аль-Наср» был оформлен достаточно быстро. Это было довольно простое решение. За эту команду выступает Криштиану Роналду, который является одним из лучших футболистов в истории. Он облегчает мне задачу на поле. Остальные парни тоже хороши, я рад выступать вместе с ними. Мы хотим привести «Аль-Наср» к большим успехам», - передает слова сенегальского игрока Arab News.

Садио перешел в «Аль-Наср» из мюнхенской «Баварии», подписав контракт на три года.