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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Мане высказался о Криштиану Роналду

10 Августа 2023 • 07:35 Комментировать

Новичок «Аль-Насра» Садио Мане поделился мнением о своем одноклубнике – португальском нападающем Криштиану Роналду.

«Мой переход в «Аль-Наср» был оформлен достаточно быстро. Это было довольно простое решение. За эту команду выступает Криштиану Роналду, который является одним из лучших футболистов в истории. Он облегчает мне задачу на поле. Остальные парни тоже хороши, я рад выступать вместе с ними. Мы хотим привести «Аль-Наср» к большим успехам», - передает слова сенегальского игрока Arab News.

Садио перешел в «Аль-Наср» из мюнхенской «Баварии», подписав контракт на три года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Садио Мане
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