​Гол Роналду вывел «Аль-Наср» в финал Кубка арабских чемпионов

В среду вечером первую путёвку в финал Кубка арабских чемпионов разыгрывали «Аль-Шорта» (Ирак) и «Аль-Наср» (Саудовская Аравия). В этом поединке всё решил один-единственный забитый мяч. Его автором стал звёздный Криштиану Роналду, который забил с пенальти на 75-й минуте.

В финале Кубка арабских чемпионов «Аль-Наср» Роналду сыграет против победителя в матче «Аль-Хиляль» - «Аль-Шабаб». Не пропустите трансляцию этого поединка в текстовом формате на портале LiveResult.

Напомним, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

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