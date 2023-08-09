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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Гол Роналду вывел «Аль-Наср» в финал Кубка арабских чемпионов

09 Августа 2023 • 20:07 Комментировать (2)

В среду вечером первую путёвку в финал Кубка арабских чемпионов разыгрывали «Аль-Шорта» (Ирак) и «Аль-Наср» (Саудовская Аравия). В этом поединке всё решил один-единственный забитый мяч. Его автором стал звёздный Криштиану Роналду, который забил с пенальти на 75-й минуте.

В финале Кубка арабских чемпионов «Аль-Наср» Роналду сыграет против победителя в матче «Аль-Хиляль» - «Аль-Шабаб». Не пропустите трансляцию этого поединка в текстовом формате на портале LiveResult.

Напомним, что Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (2)
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ингерман
09 Августа 2023 в 20:44
ай посморел енту игру.. нормуль.. там кришти в 1 тайме забил чистый гол, правда оцменили супастаты.. ну ничё справедливасць востаржествовала.. хе-хе..
Alex1972
09 Августа 2023 в 20:34
Не ЧМ, но тоже ничего .. 😄🤭..
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