​Роналду заливался смехом, пытаясь выговорить название бренда в рекламе

Звёздный Криштиану Роналду снялся в рекламном ролике. В социальных сетях португалец опубликовал бэкстейдж со съёмки, где на фоне зелёного экрана он пытается выговорить название бренда. Роналду очень тяжело давалось слово Zuju, которое произносится как «Зужу». 38-летний футболист буквально заливался смехом, как и другие участники съёмочного процесса. Криштиану говорил то «Зузу», то «Жужу», то «Жузу», то «Джуджу»...

Как известно, с начала 2023 года Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Ранее в Европе португалец играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».