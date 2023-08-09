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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду заливался смехом, пытаясь выговорить название бренда в рекламе

09 Августа 2023 • 13:28 Комментировать

Звёздный Криштиану Роналду снялся в рекламном ролике. В социальных сетях португалец опубликовал бэкстейдж со съёмки, где на фоне зелёного экрана он пытается выговорить название бренда. Роналду очень тяжело давалось слово Zuju, которое произносится как «Зужу». 38-летний футболист буквально заливался смехом, как и другие участники съёмочного процесса. Криштиану говорил то «Зузу», то «Жужу», то «Жузу», то «Джуджу»...

Как известно, с начала 2023 года Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Ранее в Европе португалец играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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