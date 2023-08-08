Талиска ответил на вопрос об уходе из «Аль-Насра»

Один из лидеров «Аль-Насра» Талиска высказался насчет своего будущего в саудовском клубе.

«Эти все новости, что появляются, являются фейковыми. Я никуда не ухожу и не веду переговоров с другими клубами. Не собираюсь покидать «Аль-Наср». Мне нравится выступать за эту команду, тем более я недавно подписал новый трудовой договор», - приводятся слова 29-летнего бразильца в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Южноамериканец защищает цвета «Аль-Насра» с лета 2021 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до середины 2026 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.