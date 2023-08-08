Бразильский защитник «Нанта» Андрей Жиротто, интерес к которому в свое время проявлял московский ЦСКА, продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Новым местом работы 31-летнего южноамериканского футболиста стал «Аль-Таавун». Как информирует пресс-служба клуба, с опытным исполнителем подписан трудовой договор до середины 2025 года.

Жиротто выступал во французском чемпионате с 2017 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.

В сезоне-2022/2023 Андрей провел 48 поединков за «Нант», в которых отметился голом и результативной передачей.