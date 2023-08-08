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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бразилец, которым интересовался ЦСКА, переехал в Саудовскую Аравию официально

08 Августа 2023 • 07:45 Комментировать

Бразильский защитник «Нанта» Андрей Жиротто, интерес к которому в свое время проявлял московский ЦСКА, продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Новым местом работы 31-летнего южноамериканского футболиста стал «Аль-Таавун». Как информирует пресс-служба клуба, с опытным исполнителем подписан трудовой договор до середины 2025 года.

Жиротто выступал во французском чемпионате с 2017 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет четыре миллиона евро.

В сезоне-2022/2023 Андрей провел 48 поединков за «Нант», в которых отметился голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Таавун Андрей Жиротто трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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