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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду прокомментировал выход «Аль-Насра» в полуфинал арабской Лиги чемпионов

07 Августа 2023 • 08:31 Комментировать

Главная звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о выходе своей команды в полуфинал арабской Лиги чемпионов. В матче ¼ финала саудовский клуб отпраздновал победу над марокканской «Раджей» (3:1). В этой игре КриРо отметился забитым мячом.

«Мы в полуфинале. Рад продолжать забивать голы и помогать «Аль-Насру» двигаться дальше в турнире», - гласит сообщение 38-летнего нападающего в социальных сетях.

Добавим, что в рамках ½ финала «Аль-Наср» встретится с клубом «Аль-Иттифак». Поединок состоится 14 августа.

Криштиану перешел в саудовский клуб в начале текущего года. Его заработная плата составляет 200 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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