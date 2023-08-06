Малком оценил дебют за «Аль-Хиляль»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком принял участие в матче ¼ финала Кубка арабских чемпионов против «Аль-Иттихада». Команда бразильца победила со счетом 3:1, а сам форвард отметился дебютным голом.

«Командная игра, поздравляю. Идеальная работа», - оставил сообщение 26-летний футболист в социальных сетях.

Малком перебрался в «Аль-Хиляль» из петербургского «Зенита», цвета которого защищал с 2019 года. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром РПЛ, записав на свой счет 23 гола в 27 встречах.