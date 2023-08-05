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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Малком забил в дебютной игре за «Аль-Хиляль»

05 Августа 2023 • 22:47 Комментировать

На днях трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль» был полностью оформлен. В субботу бразилец попал в стартовый состав своей новой команды на матч 1/4 финала Кубка арабских чемпионов против «Аль-Иттихада».

На 70-й минуте Малкому удалось забить гол. 26-летний футболист головой переправил мяч в сетку из пределов вратарской площади после хитрой резаной передачи от партнёра слева. Малком превратил счёт 2:1 в 3:1 в пользу своей команды.

Напомним, что в «Зените» Малком провёл четыре сезона. Теперь же бразилец будет стараться проявить себя в Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Хиляль Малком Филипе
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