​Малком забил в дебютной игре за «Аль-Хиляль»

На днях трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль» был полностью оформлен. В субботу бразилец попал в стартовый состав своей новой команды на матч 1/4 финала Кубка арабских чемпионов против «Аль-Иттихада».

На 70-й минуте Малкому удалось забить гол. 26-летний футболист головой переправил мяч в сетку из пределов вратарской площади после хитрой резаной передачи от партнёра слева. Малком превратил счёт 2:1 в 3:1 в пользу своей команды.

Напомним, что в «Зените» Малком провёл четыре сезона. Теперь же бразилец будет стараться проявить себя в Саудовской Аравии.