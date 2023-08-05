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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Мане вышел на поле за свой новый клуб в Саудовской Аравии, но его освистали

05 Августа 2023 • 16:52 Комментировать

Сенегальский нападающий Садио Мане дебютировал в футболке своего нового клуба «Аль-Наср», это случилось в игре группового раунда африканской Лиги чемпионов против египетского «Замалека». Мане, который расстался с мюнхенской «Баварией» после всего лишь года выступлений, вышел на поле на замену в начале второй половины игры. Как ни странно, встретили его свистом - он отчетливо был слышен с трибун египетского стадиона. Но в итоге «Аль-Наср» заставил египтян замолчать голом Криштиану Роналду на 87-й минуте игры - именно он вывел свою команду в следующий раунд. Ну а голы Мане, будем надеяться, еще впереди. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Наср Садио Мане
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