Мане вышел на поле за свой новый клуб в Саудовской Аравии, но его освистали

Сенегальский нападающий Садио Мане дебютировал в футболке своего нового клуба «Аль-Наср», это случилось в игре группового раунда африканской Лиги чемпионов против египетского «Замалека». Мане, который расстался с мюнхенской «Баварией» после всего лишь года выступлений, вышел на поле на замену в начале второй половины игры. Как ни странно, встретили его свистом - он отчетливо был слышен с трибун египетского стадиона. Но в итоге «Аль-Наср» заставил египтян замолчать голом Криштиану Роналду на 87-й минуте игры - именно он вывел свою команду в следующий раунд. Ну а голы Мане, будем надеяться, еще впереди.