​Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в плей-офф турнира – его гол оказался решающим

В матче против египетского «Замалека» «Аль-Наср» сравнял счёт на 87-й минуте. Автором гола стал Криштиану Роналду, который точно пробил головой с линии вратарской площадки. За счёт ничьей 1:1 «Аль-Наср» пробился в плей-офф Кубка арабских чемпионов.

Вскоре после завершения игры Роналду сделал в социальных сетях публикацию. Португалец опубликовал подборку фото момента голом и празднованием, сопроводив всё это дело коротким текстом.

«Квалифицировались! Молодцы, команда!» - написал Роналду.

В четвертьфинале Кубка арабских чемпионов «Аль-Наср» сыграет против «Раджа Касабланка» из Марокко.