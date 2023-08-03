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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в плей-офф турнира – его гол оказался решающим

03 Августа 2023 • 21:18 Комментировать (1)

В матче против египетского «Замалека» «Аль-Наср» сравнял счёт на 87-й минуте. Автором гола стал Криштиану Роналду, который точно пробил головой с линии вратарской площадки. За счёт ничьей 1:1 «Аль-Наср» пробился в плей-офф Кубка арабских чемпионов.

Вскоре после завершения игры Роналду сделал в социальных сетях публикацию. Португалец опубликовал подборку фото момента голом и празднованием, сопроводив всё это дело коротким текстом.

«Квалифицировались! Молодцы, команда!» - написал Роналду.

В четвертьфинале Кубка арабских чемпионов «Аль-Наср» сыграет против «Раджа Касабланка» из Марокко.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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Alex1972
03 Августа 2023 в 21:50
О-о!.. "Любимая" Марокко впереди... Хе..
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