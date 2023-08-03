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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Гол Роналду вывел «Аль-Наср» в плей-офф Кубка арабских чемпионов

03 Августа 2023 • 20:22 Комментировать

В четверг «Аль-Наср» проводил заключительный матч групповой стадии Кубка арабских чемпионов. Соперником Криштиану Роналду и компании был египетский «Замалек».

Вскоре после нулевого первого тайма египтяне повели в счёте, реализовав пенальти. Если бы «Замалек» удержал победу, то вышел бы в плей-офф турнира. Но своё веское слово сказал Криштиану Роналду. На 87-й минуте звёздный португалец точно пробил головой с линии вратарской площади после подачи от партнёра.

Игра завершилась со счётом 1:1 - «Аль-Наср» вышел из группы со второго места, а «Замалек» остался за бортом. В четвертьфинале команда Роналду сыграет против клуба «Раджа Касабланка» из Марокко.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Замалек
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