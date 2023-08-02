Роналду забивает 22 сезона подряд

Криштиану Роналду забил в последнем матче своей команды «Аль-Наср», португальский нападающий прервал свою затянувшуюся безголевую серию, и, как с ним часто бывает, установил новый абсолютный рекорд мирового футбола.

Также стоит заметить, что Роналду забивает уже в 22-м сезоне кряду, начиная с самого первого, в составе лиссабонского «Спортинга» в 2002/2003. После этого в карьере звездного португальского нападающего были английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус», а теперь и «Аль-Наср».

Напомним, что сейчас Криштиану Роналду 38 лет.