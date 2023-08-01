​Роналду отреагировал на свой первый гол за долгое время

Криштиану Роналду после возвращения из отпуска не забивал в пяти подряд матчах «Аль-Насра». В понедельник звёздный португалец, наконец, прервал серию без голов. Роналду расписался в воротах тунисского клуба «Монастир» в игре Кубка арабских чемпионов.

Вскоре после завершения игры Криштиану сделал публикацию в социальных сетях.

«Хорошая победа! Рад, что забил гол, и мы вышли в лидеры нашей группы!» - написал 38-летний футболист.

Напомним, что «Аль-Наср» разгромил «Монастир» со счётом 4:1.

Действующий контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до средины 2025 года.