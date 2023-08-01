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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду прервал серию без голов, забив победный

01 Августа 2023 • 00:31 Комментировать

В понедельник вечером «Аль-Наср» в Кубке арабских чемпионов играл против клуба «Монастир». Саудовская команда обыграла тунисскую, причём крупно – со счётом 4:1. Один из голов в составе «Аль-Насра» забил звёздный Криштиану Роналду. Именно португалец стал автором победного мяча – на 74-й минуте он превратил 1:1 в 2:1 в пользу своей команды.

Отметим, что Криштиану Роналду забивал в пяти прошлых матчах «Аль-Насра» в Кубке арабских чемпионов и предсезонке. Таким образом, лидер саудовской команды прервал «сухую» серию.

Напомним, что Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с начала 2023 года. Действующий контракт 38-летнего форварда рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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