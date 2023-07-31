Руй Витория высказался о трансферной политике клубов Саудовской Аравии

Бывший наставник столичного «Спартака» и «Аль-Насра» Руй Витория высказался о трансферной кампании аравийских клубов этим летом.

«Я знаю, что личность этих людей и их мышление могут быстро меняться. Сейчас они очень мотивированы инвестировать, но однажды они могут передумать и остановиться», — заявил нынешний тренер египетской сборной, чьи слова приводит The Athletic.

Напомним, что Витория руководил «Аль-Насром» в период с 2019 по 2020 год. Сейчас в бывшем клубе специалиста выступают Криштиану Роналду, Алекс Теллес, Марсело Брозович, Талиска, Секо Фофана и Давид Оспина.