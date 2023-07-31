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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Руй Витория высказался о трансферной политике клубов Саудовской Аравии

31 Июля 2023 • 23:47 Комментировать

Бывший наставник столичного «Спартака» и «Аль-Насра» Руй Витория высказался о трансферной кампании аравийских клубов этим летом.

«Я знаю, что личность этих людей и их мышление могут быстро меняться. Сейчас они очень мотивированы инвестировать, но однажды они могут передумать и остановиться», — заявил нынешний тренер египетской сборной, чьи слова приводит The Athletic. 

Напомним, что Витория руководил «Аль-Насром» в период с 2019 по 2020 год. Сейчас в бывшем клубе специалиста выступают Криштиану Роналду, Алекс Теллес, Марсело Брозович, Талиска, Секо Фофана и Давид Оспина.

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Руй Витория
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