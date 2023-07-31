Де Хеа получил два предложения из Саудовской Аравии

Известный испанский голкипер Давид де Хеа, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», имеет два варианта продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии, рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, между сторонами ведутся переговоры. При этом названия потенциальных работодателей не раскрываются.

Ранее также сообщалось, что в услугах Давида заинтересована мюнхенская «Бавария».

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги 32-летний испанец провел 38 поединков. Де Хеа пропустил 43 мяча, а в 18 матчах сохранил ворота в неприкосновенности.