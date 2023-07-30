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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Экс-игрок «Локомотива» Крыховяк перешёл в саудовский клуб официально

30 Июля 2023 • 22:30 Комментировать

Известный польский полузащитник Грегож Крыховяк, который в России поиграл за «Локомотив» и «Краснодар», продолжит карьеру в Саудовской Аравии. О подписании контракта с 33-летним футболистом объявил клуб «Абха». Соглашение рассчитано на один сезон с опцией возможного продления.

Стоит сказать, что в прошлом сезоне Гжегож Крыховяк выступал за другой саудовский клуб – за «Аль-Шабаб».

Клуб «Абха» в прошлом чемпионате Саудовской Аравии занял 12-е место. Первый матч нового сезона команда проведёт в понедельник, 14 августа, – против титулованного «Аль-Хиляля».

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Евро-Футбол.Ру,
Гжегож Крыховяк трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Абха
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