Известный польский полузащитник Грегож Крыховяк, который в России поиграл за «Локомотив» и «Краснодар», продолжит карьеру в Саудовской Аравии. О подписании контракта с 33-летним футболистом объявил клуб «Абха». Соглашение рассчитано на один сезон с опцией возможного продления.

Стоит сказать, что в прошлом сезоне Гжегож Крыховяк выступал за другой саудовский клуб – за «Аль-Шабаб».

Клуб «Абха» в прошлом чемпионате Саудовской Аравии занял 12-е место. Первый матч нового сезона команда проведёт в понедельник, 14 августа, – против титулованного «Аль-Хиляля».