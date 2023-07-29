Роналду не забил в пятом матче подряд

«Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, провел поединок против «Аль-Шабаба» в рамках Кубка арабских чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

38-летний бомбардир появился на поле на 62-й минуте, но не смог отметиться голом. Криштиану продлил свою безголевую серию до пяти матчей подряд. Последний гол Роналду забил в поединке за сборную Португалии против Ирландии (1:0). Игра состоялась 20 июня.

КриРо пополнил ряды «Аль-Насра» в начале января 2023 года. С того момента он провел за команду 20 поединков, в которых отметился 14 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.