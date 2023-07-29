Злой Роналду грубо обошёлся с оператором

Криштиану Роналду пока явно не набрал форму. Звёздный португальский форвард не забил в пятой игре подряд, когда «Аль-Наср» играл против клуба «Аль-Шабаб» в Кубке арабских чемпионов – игра завершилась вничью со счётом 0:0.

В социальных сетях появилось видео, снятое с трибуны после финального свистка. На нём явно раздражённый Роналду сначала выражает какие-то претензии, разводя руки в сторону. Затем Криштиану выпил воды и бросил бутылку в оператора, который снимал португальца крупным планом, находясь в нескольких метрах от него. Бросив бутылку, Криштиану жестом призвал оператора отойти, что мужчина и сделал.

Напомним, что Криштиану Роналду играет за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

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