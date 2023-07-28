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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Яйссле возглавил «Аль-Ахли» из Джидды, слухи связывали клуб с Черчесовым официально

28 Июля 2023 • 20:38 Комментировать
Аль-Ахли Джидда
...
Аль-Таи
29.08 21:00

Бывший наставник «РБ Зальцбурга» Маттиас Яйссле официально представлен в качестве главного тренера саудовского клуба «Аль-Ахли» из города Джидда. Сторона клуба и сторона специалиста подписали трёхлетнее соглашение о сотрудничестве.

Напомним, что буквально сегодня австрийский клуб объявил об увольнении 35-летнего тренера. Всё из-за того, что он вёл переговоры с саудовским клубом будучи наставником «РБ Зальцбурга» и выразил желание сменить место работы за два дня до старта чемпионата Австрии.

Кстати, на неделе «Аль-Ахли» связывали с российским специалистом Станиславом Черчесовым. Он, напомним, остался без работы после увольнения из «Ференцвароша».
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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Ахли Джидда Маттиас Яйссле
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АЛЬ-АХЛИ ДЖИДДА АЛЬ-ТАИ
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