«Аль-Наср» включил Мане в заявку на клубный кубок арабских чемпионов

Саудовский «Аль-Наср» очень близок к подписанию звездного сенегальского нападающего Садио Мане.

Как стало известно Ariyadhiah, клуб уже включил 31-летнего африканца в заявку на клубный кубок арабских чемпионов, несмотря на то, что официально о трансфере еще не объявлено. Ранее в прессе сообщалось, что стороны провели успешные переговоры. Сумма трансфера составит 32 миллиона евро.

В минувшем сезоне Мане выступал за мюнхенскую «Баварию». Сенегалец принял участие в 38 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и шесть голевых передач.