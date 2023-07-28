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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Наср» включил Мане в заявку на клубный кубок арабских чемпионов

28 Июля 2023 • 07:35 Комментировать

Саудовский «Аль-Наср» очень близок к подписанию звездного сенегальского нападающего Садио Мане.

Как стало известно Ariyadhiah, клуб уже включил 31-летнего африканца в заявку на клубный кубок арабских чемпионов, несмотря на то, что официально о трансфере еще не объявлено. Ранее в прессе сообщалось, что стороны провели успешные переговоры. Сумма трансфера составит 32 миллиона евро.

В минувшем сезоне Мане выступал за мюнхенскую «Баварию». Сенегалец принял участие в 38 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Наср Садио Мане
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