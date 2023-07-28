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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Яйссле близок к назначению в клуб из Саудовской Аравии

28 Июля 2023 • 02:51 Комментировать
Аль-Ахли Джидда
...
Аль-Таи
29.08 21:00

Главный тренер «Ред Булл Зальцбурга» Маттиас Яйссле может продолжить работу в Саудовской Аравии.

35-летний специалист близок к полной договорённости с «Аль-Ахли», заявляет известный инсайдер Фабрицио Романо. Переговоры находятся на финальной стадии, контракт может быть заключён до конца текущей недели.

Маттиас Яйссле занимает пост рулевого «Ред Булл Зальцбурга» с июля 2021 года. Немецкий специалист дважды приводил «красных быков» к победе в чемпионате Австрии и однажды добивался успеха в Кубке страны. Действующее трудовое соглашение Яйссле рассчитано до конца сезона-2024/25.

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Евро-Футбол.Ру,
Ред Булл Зальцбург Аль-Ахли Джидда Маттиас Яйссле
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