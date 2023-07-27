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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема отметился голом и ассистом в дебютном матче за «Аль-Иттихад»

27 Июля 2023 • 23:38 Комментировать

Карим Бензема успешно дебютировал в составе «Аль-Иттихада».

Уже на 35-й минуте матча против тунисского «Эсперанс», проходящего в рамках Арабского клубного кубка чемпионов, француз записал себе в актив результативную передачу, а на 55-й минуте сам отметился забитым мячом, установив на табло счёт 2:1. Таким образом, экс-звезде мадридского «Реала» потребовалось менее часа, чтобы оформить два результативных действия в дебютном поединке за «Аль-Иттихад».

Напомним, что Карим Бензема переехал в Саудовскую Аравию в начале июля после 14 лет выступлений за «Реал». Действующий контракт 35-летнего форварда рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад
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