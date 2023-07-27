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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Мостовой: Конечно, я бы согласился играть в Саудовской Аравии

27 Июля 2023 • 19:46 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой рассказал, согласился бы он поиграть в чемпионате Саудовской Аравии.

«Согласился бы я играть в Саудовской Аравии, если бы меня в свое время пригласили в такую лигу и с такими деньгами, как сейчас? Конечно. Я никогда не видел такие деньги, которые там сейчас платят в год», — заявил Мостовой порталу «ВсеПроСпорт».

При этом эксперт считает, что саудовская лига в нынешнем виде будет существовать недолго, как это было в Японии, Китае и Америке.

Напомним, ранее произошел первый трансфер из РПЛ в Саудовскую Аравию. За 60 миллионов евро из «Зенита» уехал бразильский нападающий с российским паспортом Малком Филипе, который пополнил состав «Аль-Хиляля».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой
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