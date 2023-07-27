​Хендерсон высказался о переходе в «Аль-Иттифак»

Полузащитник Джордан Хендерсон после двенадцати сезонов в «Ливерпуле» сделал новый шаг в своей карьере. Новым клубом 33-летнего англичанина стал саудовский «Аль-Иттифак», который с недавних пор тренирует Стивен Джеррард.

Хендерсон дал короткий комментарий по поводу своего перехода.

«Рад сообщить о подписании контракта с клубом «Аль-Иттифак». Впереди новый вызов, и мне не терпится начать. Добро пожаловать в Саудовскую Аравию», - написал Хендерсон в социальных сетях.

Отметим, что «Аль-Иттифак» в прошлом чемпионате Саудовской Аравии финишировал на седьмой позиции.