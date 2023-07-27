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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Игало: «Роналду поехал в Саудовскую Аравию ради денег»

27 Июля 2023 • 15:26 Комментировать (1)

Бывший нападающий «Аль-Хиляля» Одион Игало поделился своими мыслями о переезде Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию. Как известно, с начала 2023 года звёздный португалец представляет «Аль-Наср».

«Мы играем ради денег, а не ради страсти. Криштиану Роналду за всю карьеру заработал в 100 раз больше меня, но все равно уехал в Саудовскую Аравию. Он сделал это ради страсти? Нет, ради денег, братан», - сказал Игало, чьи слова приводит Futbol Fichajes.

Отметим, что в настоящий момент Одион Игало не имеет клубной прописки. В своё время этот футболист выступал в Европе, в том числе за «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Одион Игало
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Комментарии (1)
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Alex1972
27 Июля 2023 в 15:34
Теперь ты ему не братан.. А-ха-ха-ха..
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