​Игало: «Роналду поехал в Саудовскую Аравию ради денег»

Бывший нападающий «Аль-Хиляля» Одион Игало поделился своими мыслями о переезде Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию. Как известно, с начала 2023 года звёздный португалец представляет «Аль-Наср».

«Мы играем ради денег, а не ради страсти. Криштиану Роналду за всю карьеру заработал в 100 раз больше меня, но все равно уехал в Саудовскую Аравию. Он сделал это ради страсти? Нет, ради денег, братан», - сказал Игало, чьи слова приводит Futbol Fichajes.

Отметим, что в настоящий момент Одион Игало не имеет клубной прописки. В своё время этот футболист выступал в Европе, в том числе за «Манчестер Юнайтед».