​Хендерсон уже тренируется с новой командой

В социальных сетях появилось видео с тренировки «Аль-Иттифака». На нём можно узнать полузащитника Джордана Хендерсона, хотя о его переходе в саудовский клуб из «Ливерпуля» официально ещё не было объявлено.

Стоит сказать, что в «Аль-Иттифаке» 33-летний Джордан Хендерсон воссоединился со Стивеном Джеррардом. Относительно недавно этот молодой тренер возглавил саудовскую команду.

Напомним, что за «Ливерпуль» Хендерсон выступал на протяжении двенадцати сезонов. Теперь, очевидно, полузащитник решился на перемены в карьере. За «Ливерпуль» он провёл 492 матча, в которых забил 33 гола и отдал 61 голевой пас.