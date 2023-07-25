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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Червиченко считает, что Черчесову нужно ехать в Саудовскую Аравию

25 Июля 2023 • 19:44 Комментировать

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном назначении бывшего главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесов в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

«Стоит ли Черчесову идти туда? Почему нет? Думаю, что это вполне возможно. Как говорится, портфолио у него приличное. Его диктаторский дух? Арабскому миру это подходит», — заявил Червиченко Rusfootball.

По мнению функционера, сейчас Черчесову будет проблематично возглавить европейский клуб, поэтому если есть предложение из Саудовской Аравии, то нужно соглашаться.

Напомним, 59-летний Черчесов возглавлял венгерский клуб с декабря 2021 года. 19 июля российский специалист был отправлен в отставку.

Черчесов может возглавить «Аль-Ахли» 

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Андрей Червиченко Аль-Ахли Джидда
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