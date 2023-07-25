Червиченко считает, что Черчесову нужно ехать в Саудовскую Аравию

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном назначении бывшего главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесов в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

«Стоит ли Черчесову идти туда? Почему нет? Думаю, что это вполне возможно. Как говорится, портфолио у него приличное. Его диктаторский дух? Арабскому миру это подходит», — заявил Червиченко Rusfootball.

По мнению функционера, сейчас Черчесову будет проблематично возглавить европейский клуб, поэтому если есть предложение из Саудовской Аравии, то нужно соглашаться.

Напомним, 59-летний Черчесов возглавлял венгерский клуб с декабря 2021 года. 19 июля российский специалист был отправлен в отставку.

Черчесов может возглавить «Аль-Ахли»