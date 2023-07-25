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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Черчесов прокомментировал информацию об интересе со стороны «Аль-Ахли»

25 Июля 2023 • 17:22 Комментировать (2)

Российский специалист Станислав Черчесов высказался о появившейся в СМИ информации, что в его услугах заинтересован «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

«После ухода из «Ференцвароша» мне уже звонили представители нескольких клубов, включая зарубежные. Но, как уже вам говорил в большом интервью, торопиться с решением не буду», - приводит слова российского специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на данный момент экс-тренер сборной России находится без работы после того, как он был уволен с поста наставника венгерского «Ференцвароша» после вылета из Лиги чемпионов.

Ранее 59-летний специалист руководил столичными «Спартаком» и «Динамо», польской «Легией» и другими клубами.

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Аль-Ахли Джидда
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Комментарии (2)
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ингерман
25 Июля 2023 в 17:51
ай тибе тока 🐪🐫🐪🐫🐪 пасти.. А-ха-ха-ха! )))
Leonardis
25 Июля 2023 в 17:35
А Черчесов выдумщик!
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