Канчельскис высказался об интересе «Аль-Ахли» к Черчесову

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчесльскис высказался об интересе к российскому специалисту Станиславу Черчесову со стороны «Аль-Ахли».

Экс-игрок сборной России отметил, что таких предложения не делаются раз в год, и если в клубе действительно заинтересованы в сотрудничестве, то остается только пожелать удачи Черчесову.

«Но хотел бы дождаться сначала конкретики, чтобы говорить об этом больше», - заявил Канчельскис в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, что Черчесов на прошлой неделе покинул пост «Ференцвароша» после вылета венгерского клуба из квалификации Лиги чемпионов.