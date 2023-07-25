Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов недавно покинул пост наставника венгерского «Ференцвароша».

Ранее сообщалось, что 59-летний специалист может продолжить карьеру на Ближнем Востоке. По данным СМИ, саудовский «Аль-Ахли» заинтересован в услугах Черчесова.

Как стало известно изданию «Чемпионат», российский тренер пока не получил предложения от «Аль-Ахли».

Напомним, в «Ференцвароше» Черчесов работал с декабря 2021 по июль 2023 года. Ранее специалист возглавлял сборную России, «Спартак», «Динамо», польскую «Легию», «Терек» («Ахмат») и другие клубы.