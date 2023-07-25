Бывший главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов может возглавить «Аль-Ахли», за который выступают Роберто Фирмино и Эдуар Менди.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с информацией, 59-летний специалист не спешит принимать решение о своем будущем.

«У него были цели и задачи в «Ференцвароше», которых он планировал добиваться, поэтому даже не вступал ни с кем в переговоры. Станислав Саламович очень принципиальный человек. И сейчас скоропалительных решений он принимать не будет», - заявил источник.

Напомним, что Черчесов был уволен с поста главного тренера венгерского клуба после вылета из первой стадии квалификации Лиги чемпионов.