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Саудовская Аравия. Премьер-лига

В Саудовской Аравии выделили почти 20 миллиардов евро на трансферы

25 Июля 2023 • 08:51 Комментировать

Министерство спорта Саудовской Аравии выделило огромную сумму на трансферы футболистов. Как сообщил инсайдер Бен Джейкобс, на приобретение игроков потратят порядка 19,6 миллиарда евро.

Напомним, что на Ближний Восток уже перебрались Криштиану Роналду, Нголо Канте, Карим Бензема, Роберто Фирмино, Сергей Милинкович-Савич и другие звездные игроки.

Ранее сообщалось о потенциальном переезде в чемпионат Саудовской Аравии нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Руководство «Аль-Хиляля» готово заплатить за форварда 300 миллионов евро. Самому игроку будет предложен контракт с годовым окладом в размере 700 миллионов евро.

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трансферы футбола - лето 2023 Саудовская Аравия
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