Бывший тренер «Страсбурга» и «Ренна» ведёт переговоры с «Аль-Ахли»

По информации L’Équipe, 42-летний французский тренер Жюльен Стефан ведёт переговоры с саудовской командой «Аль-Ахли».

Этим летом клуб из Джидды привлёк в свои ряды сенегальского голкипера Эдуара Менди и бразильского форварда Роберто Фирмино. Уже вскоре состав саудовского коллектива может пополниться алжирским и французским вингером «Манчестер Сити» Риядом Марезом.

Жюльен Стефан вместе с «Ренном» в 2019 году сумел выиграть кубок Франции, в финальном противостоянии переиграв грозный «ПСЖ» (2:2, 6:5 по пенальти).

В данный момент французский специалист находится без работы.