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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Фатех» усилился экс-защитником «Манчестер Сити» официально

24 Июля 2023 • 07:56 Комментировать

Бельгийский защитник Джейсон Денайер продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Новым местом работы футболиста стал «Аль-Фатех», об этом рапортует клубная пресс-служба. За эту команду он будет выступать под номером 64.

В минувшем сезоне Денайер выступал за «Шабаб Аль-Ахли». Он принял участие в 11 поединках во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В Европе защитник известен по выступлениям за французский «Лион» и английский «Манчестер Сити».

Добавим, что главным тренером «Аль-Фатеха» является бывший рулевой сборной Хорватии и московского «Локомотива» Славен Билич.

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Евро-Футбол.Ру,
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