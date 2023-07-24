Бельгийский защитник Джейсон Денайер продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Новым местом работы футболиста стал «Аль-Фатех», об этом рапортует клубная пресс-служба. За эту команду он будет выступать под номером 64.

В минувшем сезоне Денайер выступал за «Шабаб Аль-Ахли». Он принял участие в 11 поединках во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В Европе защитник известен по выступлениям за французский «Лион» и английский «Манчестер Сити».

Добавим, что главным тренером «Аль-Фатеха» является бывший рулевой сборной Хорватии и московского «Локомотива» Славен Билич.