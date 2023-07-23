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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду поделился ожиданиями от нового сезона

23 Июля 2023 • 22:25 Комментировать

Португальский нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от нового сезона.

Форвард отметил, что игроки его команды хотят выиграть все трофеи.

«Мы знаем, что это будет очень сложно, однако я думаю, что у нас хорошая команда, новый тренер, новые игроки, и мы с нетерпением ждем потрясающего сезона», —  приводит слова португальца Goal.

В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Во время летнего трансферного окна были заключены соглашения с Алексом Теллесом, Секо Фофана и Марсело Брозовичем, а главным тренером стал Луис Кастро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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