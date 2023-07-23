Португальский нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от нового сезона.

Форвард отметил, что игроки его команды хотят выиграть все трофеи.

«Мы знаем, что это будет очень сложно, однако я думаю, что у нас хорошая команда, новый тренер, новые игроки, и мы с нетерпением ждем потрясающего сезона», — приводит слова португальца Goal.

В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Во время летнего трансферного окна были заключены соглашения с Алексом Теллесом, Секо Фофана и Марсело Брозовичем, а главным тренером стал Луис Кастро.