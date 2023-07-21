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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Спаллетти отказался возглавить аравийский «Аль-Ахли»

21 Июля 2023 • 18:13 Комментировать
Аль-Ахли Джидда
...
Аль-Хазм
11.08 21:00

Бывший наставник итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти отказался от работы в чемпионате Саудовской Аравии.

По информации журналиста Санти Уны, чемпион Италии отклонил щедрое предложение от клуба «Аль-Ахли» из Джидды. Сообщается, что специалист является приоритетным вариантом для спортивного директора «Ювентуса» Кристиано Джунтоли, который видит Спаллетти наставником «бьянконери» в следующем сезоне.

Напомним, что в прошлом сезоне Лучано впервые в карьере выиграл итальянскую Серию А во главе «Наполи», покинув после этого «партенопейцев». Ранее 64-летний тренер возглавлял «Рому», «Интер» и «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Аль-Ахли Джидда
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АЛЬ-АХЛИ ДЖИДДА АЛЬ-ХАЗМ
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