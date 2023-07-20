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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду может столкнуться с проблемами из-за щитков

20 Июля 2023 • 15:20 Комментировать

Звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может столкнуться с проблемами. На днях звёздный португалец сыграл за саудовский клуб в товарищеском матче против «Сельты». Через белые гетры было видно, что на Роналду были надеты щитки компании Adidas. При этом Криштиану имеет спонсорский контракт с Nike. С этой компанией португалец сотрудничает с далёкого 2003 года.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года. В 19 официальных матчах за клуб нападающий записал на свой счёт 14 голов и два результативных паса на партнёров. 38-летний португалец оценивается специалистами портала transfermarkt в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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