Российский специалист Станислав Черчесов, уволенный с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша», может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», заинтересованность в услугах 59-летнего тренера проявляют в чемпионате Саудовской Аравии. У Станислава Саламовича есть предложения от нескольких клубов, названия которых пока не разглашаются. Черчесов делает ставку на этот вариант продолжения карьеры, нежели на возвращение в РПЛ.

Черчесов был уволен из «Ференцвароша» после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов. Россиянин возглавлял команду с декабря 2021 года.