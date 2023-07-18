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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Роналду перекурил кальян»: Экс-игрок МЛС ответил звёздному португальцу

18 Июля 2023 • 19:06 Комментировать (1)

Криштиану Роналду сделал несколько громких заявлений. Португалец сказал, что выступает в более сильной лиге по сравнению с Лионелем Месси. Кроме того, Роналду отметил, что до его трансфера в «Ювентус» Серия А была мёртвой.

Комментарий по поводу слов Роналду дал Майкл Лахуд, который в своё время выступал в МЛС.

«Роналду перекурил кальян. Заявление о том, что через год саудовская лига будет сильнее чемпионатов Нидерландов и Турции, – это смешно. И это он сказал сразу после презентации Месси... 

Что касается его слов о Серии А, то когда Роналду ушёл из «Ювентуса», то оставил команду разбитой среди руин», - сказал Лахуд CBS Sports.

Криштиану Роналду с начала 2023 года играет за «Аль-Наср».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Майкл Лахуд
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Комментарии (1)
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Alex1972
18 Июля 2023 в 19:27
О-о!.. Хе..
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