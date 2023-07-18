Один из лидеров французского «Ланса» Секо Фофана официально стал футболистом аравийского «Аль-Насра».

Официальное подтверждение перехода ивуарийского полузащитника появилось в социальных сетях клуба Про-лиги. Ранее сообщалось, что сумма сделки по 28-летнему футболисту составит 30 миллионов евро. Контракт с серебряным призёром Лиги 1 рассчитан на три года.

Напомним, что Фофана выступал за «Ланс» с 2020 года. В прошедшем сезоне на его счету 35 матчей в чемпионате Франции, в которых Секо стал автором семи голов и пяти ассистов. Его одноклубниками в «Аль-Насре» станут Криштиану Роналду, Марцело Брозович, Давид Оспина и Талиска.