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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Секо Фофана стал футболистом «Аль-Насра» официально

18 Июля 2023 • 18:27 Комментировать

Один из лидеров французского «Ланса» Секо Фофана официально стал футболистом аравийского «Аль-Насра».

Официальное подтверждение перехода ивуарийского полузащитника появилось в социальных сетях клуба Про-лиги. Ранее сообщалось, что сумма сделки по 28-летнему футболисту составит 30 миллионов евро. Контракт с серебряным призёром Лиги 1 рассчитан на три года.

Напомним, что Фофана выступал за «Ланс» с 2020 года.  В прошедшем сезоне на его счету 35 матчей в чемпионате Франции, в которых Секо стал автором семи голов и пяти ассистов. Его одноклубниками в «Аль-Насре» станут Криштиану Роналду, Марцело Брозович, Давид Оспина и Талиска.

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Аль-Наср Секо Фофана трансферы футбола - лето 2023
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