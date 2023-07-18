Рубен Невеш объяснил трансфер в Саудовскую Аравию

Новичок «Аль-Хиляля» Рубен Невеш высказался касательно своего трансфера в саудовский клуб. До переезда на Ближний Восток он выступал в Английской премьер-лиге за «Вулверхэмптон».

«Меня привлек этот проект, но главный фактор – моя семья. У меня появился шанс дать им ту жизнь, о который давно мечтали. Поэтому у меня не было сомнений. Мне нужно заботиться о жене и детях. Они – главная награда в моей жизни», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

Трудовой договор Рубена с «Аль-Хилялем» рассчитан до середины 2026 года. Его трансфер обошелся саудовскому клубу в 55 миллионов евро.