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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Рубен Невеш объяснил трансфер в Саудовскую Аравию

18 Июля 2023 • 07:23 Комментировать

Новичок «Аль-Хиляля» Рубен Невеш высказался касательно своего трансфера в саудовский клуб. До переезда на Ближний Восток он выступал в Английской премьер-лиге за «Вулверхэмптон».

«Меня привлек этот проект, но главный фактор – моя семья. У меня появился шанс дать им ту жизнь, о который давно мечтали. Поэтому у меня не было сомнений. Мне нужно заботиться о жене и детях. Они – главная награда в моей жизни», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

Трудовой договор Рубена с «Аль-Хилялем» рассчитан до середины 2026 года. Его трансфер обошелся саудовскому клубу в 55 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Хиляль Рубен Невеш
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