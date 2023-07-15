Милинкович-Савич: «Счастлив быть тут, спасибо всем»

Сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич после восьми лет выступлений в «Лацио» решил круто поменять свою карьеру и собрался в «Аль-Хиляль» - чемпионат Саудовской Аравии. Манит его, конечно же, не перспектива выступлений на одном поле с Криштиану Роналду, а деньги - хорошие деньги. Впрочем, сам Савич уверяет, что уже счастлив в своем новом клубе.

- Счастлив присоединиться к «Аль-Хилялю», благодарен всем и уже готов приступить к работе, - написал Милинкович-Савич, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

В Риме сербский полузащитник выступал с 2015 года.